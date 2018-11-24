"إكسبوجر 2018" يستعرض أبرز أعمال "وورلد بريس فوتو" لدعم القضايا النبيلة

الشارقة 24:

نظم المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في دورته الثالثة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، جلسة خاصة في جزيرة النور تضمنت فيلمًا تسجيليًا استعرضت فيه مؤسسة وورلد بريس فوتو غير الربحية، التي تعنى بالقضايا الإنسانية والبيئية، نخبة من الصور المتميزة التي توثق تحديات مصيرية.

واستعرض الفيلم التسجيلي بدايات المؤسسة في رصد القضايا الإنسانية، ومراحل تطورها وانتشارها، إلى جانب الطرق التي تتبعها في اختيار الصور الأكثر تأثيراً لتوظيفها بما يخدم القيم النبيلة التي تتبناها المؤسسة.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى الصور الفائزة بمسابقة المؤسسة وتفاصيل تحكيمها التي تفرضها معايير تتعلق بجودة الصورة ومدى قدرتها على ايصال الرسائل للجمهور والتأثير به.

ويأتي استعراض المؤسسة لأعمالها تحت مظلة المهرجان الدولي للتصوير نظراً لمكانة المهرجان ورسالته في تعزيز الدور التوعوي للصورة وتسليط الضوء على مسؤولية المصور في إحداث تغيير إيجابي من خلال توثيقه للحقيقة وانحيازه للإنسانية.

ويعد اختيار جزيرة النور لعرض الفيلم التسجيلي الملهم، التي شكلت تجربة فريدة للحضور انطلاقاً من حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تعريف مشاهير المصورين في العالم من المشاركين في المهرجان الدولي للتصوير بالوجهات السياحية المميزة في إمارة الشارقة بما يتوافق مع جهود الإمارة في تعزيز سبل الترويج السياحي للإمارة.

واختارت مؤسسة وورلد بريس فوتو المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" لعرض العديد من الصور من خلال تنظيم معرض خارجي في واجهة المجاز المائية الذي عرض نخبة مميزة من صور المؤسسة وحظي بحضور جماهيري لافت، نظراً لأهمية الصور التي يقدمها لا سيما أنها تتناول مختلف القضايا الإنسانية والبيئية، وتحمل رسائل توعوية.

وشملت قائمة الصور التي تم عرضها، قضية اللاجئين، والتحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية، إلى جانب مجموعة من ذاكرة التاريخ توثق للعديد من القضايا الاجتماعية العالمية.