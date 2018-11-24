"إكسبوجر 2018" يلقي الضوء على تجربة 4 عقود في تصوير الأزياء

الشارقة 24:

قدم المصور العالمي "دوغلاس دابلر" المتخصص في مجال تصوير الأزياء ورشة تصوير احترافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاريفي مركز إكسبو الشارقة.

واستعرض دابلر خلال الورشة خبراته التي تزيد على 4 عقود، حيث تحوّلت القاعة إلى استوديو تصوير كبير يحتوي على معدات إضاءة وفلاتر ومساعدين في محاكاة لاستديو دوغلاس الخاص في نيويورك الأميركية، ما فتح المجال أمام حالة من الإبداع قدمها المصور المتخصص في التقاط التفاصيل الإبداعية الكامنة لدى عارضي الأزياء بألوانهم وملابسهم الزاهية المتنوعة.

وقدم دابلر خلال الورشة أهم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في الحصول على لقطة احترافية إبداعية لراقصة باليه تقف أمامه ويلتقط لها صوراً بوضعيات مختلفة تُظهر الجوانب الخفية في فن الباليه، بينما اعتمد دابلر على شرح مبادئ الإضاءة الجيدة والتي تتيح للمصورين الحصول على لقطات جيدة دون الاستعانة بأي برامج ضبط إضاءة.

وأشار دابلر إلى أنه يبحث عن الجمال في أبسط الأشياء، ويعتمد في عمله على مقولة ترشده إلى الإبداع يقول فيها: "البحث عن الجماليات هو مصدر الإلهام في حياتي، وأتذكر دائماً مقولة فنان عصر النهضة ليوناردو دا فينشي (أنظر إلى الأمور التي لا ُترى) حيث يمثل هذا المفهوم بالنسبة لي المحور الرئيس، والقاسم المشترك لكل أعمالي على اختلافها وتنّوع موضوعاتها".