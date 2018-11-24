"مخرج E88 للمأكولات والتسوق" ينطلق بعروض ترفيهية بالشارقة

الشارقة 24:

وسط أجواء عائلية مميزة، وبحضور زوار من مختلف إمارات الدولة، انطلقت الدورة الأولى من فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، التي ينظمها ويستضيفها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ليمنح العائلات والأفراد من كل الأعمار والجنسيات وعلى مدار 12 يوماَ فرصة للتلاقي والتسوق وتذوق تشكيلة واسعة من الأطعمة والمأكولات التي يعدها مجموعة من الطهاة المحترفين والموهوبين، ضمن أكثر من 20 مطعماً.

وتمنح الفعالية محبي التسوق، فرصة الاختيار من بين مجموعة منوعة من الأكسسوارات والأزياء والحرف اليدوية التي يعرضها رواد أعمال ناشئين ومبدعين، إضافة إلى التعرف على علامات تجارية رائدة، تعرضها 15 شركة متخصصة وناشئة.

وشهدت الفعالية خلال اليوميين الماضيين، تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار الذين استمتعوا بالمزيج المتكامل من الفعاليات الترفيهية والفقرات الاستعراضية والمسابقات التفاعلية والأنشطة في الهواء الطلق.

وأفادت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بأن الإقبال الكبير على الفعالية خلال الأيام الأولى من مقيمي وزوار إمارة الشارقة، دليل على أن مخرج E88 يحاكي متطلبات العائلات والشباب لقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق، فهدفنا من خلال هذه الفعالية تقديم فرصة للتلاقي والتفاعل ومشاركة الفرح بتجارب في الطهي والتسوق والترفيه، كذلك نتطلع أن تشكل هذه الفعالية منصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض أفكارهم ومنتجاتهم وتبادل خبراتهم مع الجمهور، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية تلك المشاريع في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للكثير من الأجيال الشابة والعائلات في إمارة الشارقة بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام ".

وتستضيف فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، خلال أيام المهرجان 3 عروض للفلكلور الإماراتي في 2 ديسمبر المقبل تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي، و14 عرضاً سينمائياً بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، لنخبة من أحدث الأفلام التي عرضها المهرجان خلال دورته السادسة، و 24 عرضاً ترفيهيا حياً على المسرح الخارجي، بمشاركة فرق استعراضية متجولة وبهلوانيين، و 4 مسابقات طيلة أيام الفعالية.

وتنطلق الفعالية التي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمراتـ برعاية استراتيجية من سبيشال مومنتس (Special Moments)، و هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة (الراعي الذهبي)، وتوباز (Topaz) راعي الوسائط الصوتية والمرئية، وغرور للتصوير (Ghoroor)، ورعاة مساندون وهم "إكزيبيت (Exhibit)، أنا أحب الشارقة (I Love Sharjah)، نادي سيدات الشارقة، عوض وعبيد للإلكترونيات، ولوليتا لتنظيم الفعاليات ،(Lolita Events Management) ، و"ماتغلوس برودكشن" (Mattgloss Production )، والنهرين للأمن والسلامة، والمستشفى السعودي الألماني، إلى جانب عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وإدارة الدفاع المدني بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، وجامعة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، أطفال الشارقة ومفوضية مرشدات الشارقة.