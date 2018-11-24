"الشارقة لحماية الطفولة" تشارك في "ماراثون صوت الطفولة بدبي"

الشارقة 24:

شاركت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، في ماراثون صوت الطفولة بدبي، الذي انطلق الجمعة، بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي "الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي"، برعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف في العشرين من نوفمبر من كل عام.

وأفادت عائشة عبد الله بن علي، المدير التنفيذي للشبكة، بأن جاءت مشاركة الشبكة في ماراثون صوت الطفولة بدبي، احتفاءً بيوم الطفل العالمي، في ظل حرص الشبكة على أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تعنى في عالم الطفولة، والتفاعل والتواصل مع المؤسسات التي تهتم بالطفل وتتعامل معه بصيغة أو بأخرى، ومن بينها بالتأكيد شرطة دبي، وهذا الحدث الرياضي المهم.

وأضافت، جاء هذا الحدث الرياضي التوعوي بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من مدارس حكومية وخاصة، بهدف تسليط الضوء على حقوق الطفل واحترامها، ونشر ثقافة حماية الطفولة، وتعريف الأطفال بحقوقهم كافة، وكيفية الدفاع عنها وإبراز قدراتهم العقلية والجسدية، ونشر ثقافة الحفاظ على الحقوق المتمثلة في التعليم والصحة والغذاء والمياه والحياة الكريمة التي تمكنهم من المطالبة بها والدفاع عنها، وعدم السماح لأي شخص بانتهاكها أو ممارسة العنف والإساءة في حقهم، وذلك ضمن برامج الشبكة الرامية لتفعيل قيم الرياضة والتفاعل ضمن عضويتها الممتدة إلى طلبة المدارس، وإيجاد بيئة مختلفة للمنتسبين، والخروج عن البرامج الروتينية.

ولفتت إلى أن الشبكة تحاول جاهدة فرض التنوع على خططها وبرامجها المختلفة، لضمان مستقبل يليق بالطفولة في الإمارات، وتأتي مشاركة الشبكة في هذا الماراثون بما ينسجم مع أجندتها، وبما يسهم في إبراز صورة الشبكة ونشر ثقافتها وتبيان الأهداف التي أُسست من أجلها، ونشر اختصاصات الشبكة والترويج لبرنامج عضويات الشبكة.

وأوضحت أن مشاركة الأطفال في هذه الأنشطة الرياضية يعني مزيداً من الصحة والتخلص من الأوزان الزائدة لدى بعضهم، ودعت المشاركين من الأطفال عدم التوقف عن الرياضة، وضرورة ممارستها قدر الإمكان، لتكون شعاراً لطفولة خالية من الأمراض، ففي ممارسة الرياضة حياة مليئة بالصحة والسعادة، ولا بد من المحافظة عليها، ولفتت إلى أنه تم تكريم الشبكة من قبل شرطة دبي، وذلك تقديراً لمشاركتها في الماراثون.