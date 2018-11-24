بلدية الشارقة تُنظم فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم الوطني

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة باقة متنوعة من الفعاليات في حديقة الموافجة، احتفالاً باليوم الوطني الـ 47، تأكيداً على انتمائها للوطن والحرص على إحياء جميع المناسبات الوطنية بما يكّرس ثقافة الولاء والانتماء وغرس هذه الثقافة في نفوس الجميع وخصوصاً الأطفال منهم، فما شهدته الفعاليات التي استمرت على مدار 3 أيام من أنشطة تعكس البعد الوطني والحرص على أن تعزيز ثقافة حب الوطن والانتماء له.

وحضر هذه الفعاليات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدوه وعدد من مدراء الإدارات والموظفين، وبمشاركة واسعة من جهات مختلفة قدمت أنشطة وعروضاً عديدة.

وأكد الطريفي أن اليوم الوطني لدولة الإمارات يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة التي تبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم بتطورها وتسامحها وسعادة أبنائها وكل من يقيم عليها أو يزورها، وهذا اليوم يعتبر يوم عز وفخر نستذكر من خلالها جهود القادة المؤسسين في قيام الاتحاد كما أنه مناسبة وطنية تؤكد تلاحم المجتمع الإماراتي حول قيادته ورايته.

وأشار الطريفي إلى أن بلدية مدينة الشارقة تحرص كل الحرص على إحياء المناسبات الوطنية والتعبير عن الولاء والانتماء للوطن، من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تعكس في جوهرها أهمية هذا اليوم، وواجب كل فرد فينا أن يشارك في احتفالاته.

من جانبه أكد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن الحدائق تعتبر وجهة يقصدها الجميع خلال هذه الفترة من العام، وقد حرصت البلدية على تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني استهدفت خلالها مرتادي الحدائق، خصوصاً الأطفال منهم لتعزيز حب الوطن بداخلهم، حيث اشتملت الفعاليات على مشاركة الأسر المنتجة وعمل المأكولات الشعبية الإماراتية ومشاركة عدد من المطاعم.