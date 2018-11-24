كهرباء الشارقة تنير منطقة الصجعة بـ 419 عمود جديد

الشارقة 24:

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية، حيث تم الانتهاء من تركيب 419 عمود إنارة، وعدد 664 مصباح وكشاف موفر للطاقة بقوة 150 واط، وتم تمديد كيبل بطول 24.267 كيلومتر، وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز 20 يوماً.

يهدف المشروع لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتوفير الأمن والحماية للمنشآت الصناعية في المنطقة، وزيادة قدرتها التنافسية في اجتذاب مزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد، من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، حيث تحرص الهيئة على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة.

وأكد الليم أن مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية يساهم في تقديم خدمات متميزة للمصانع والمنشآت في المنطقة، وتقليل البصمة الكربونية، من خلال إنارة الشوارع باستخدام المصابيح الموفرة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة، وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية في تبني مشروعات كفاءة وترشيد الطاقة وتطبيقها فعلياً في مناطق إمارة الشارقة، من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة كأول مدينة للترشيد في المنطقة، من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية، وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها، وإيجاد الحلول المناسبة بأقل التكاليف والجهد، مع الحرص على الجودة، وهو ما تسعى إليه الأمانة في توفير الخدمات التي تليق بالمواطن والمقيم من خلال الخدمات التي تقدمها.

ومن جانبه، أوضح حسن آل علي مدير إدارة الخدمات ودعم الأعمال اللوجستية، أن الهيئة تسعى لتبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في مختلف المجالات، من ضمنها التكنولوجيا الخضراء المستدامة في إنارة الشوارع، حيث نفذت الهيئة عدد من المشروعات لتحسين كفاءة الإنارة عبر استخدام الإنارة الموفرة للطاقة LED في عدد من المناطق بإمارة الشارقة، وحققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، ووضعت خطة تنفيذية لتطبيق المشروع في عدد من المناطق الأخرى.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع إنارة منطقة الصجعة الصناعية تم وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، مؤكداً أن خطة الهيئة تتضمن تطوير مشروعات الإنارة في غالبية المناطق بإمارة الشارقة للمساهمة في تخفيض نسبة الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 50% والتقليل من الحوادث المرورية التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية، كما تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة ويتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة والمصابيح المستخدمة في الإضاءة.