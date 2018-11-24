"طرق الشارقة" تنقل 48 مليون راكب خلال 10 أشهر

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن 48 مليون راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، حسبما أوضح عبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات.

أكد الجروان أن معدل إقبال مستخدمي المواصلات العامة على وسائل النقل الجماعي التي توفرها الهيئة في تزايد مستمر، نتيجةً للجهود التي تبذلها الهيئة لجعل النقل الجماعي الخيار الأمثل والمفضل لدى الجمهور.

وذكر مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن 36 مليون و270 ألف راكب استخدموا أسطول مركبات الأجرة العاملة بنظام الامتياز بالإمارة، وهم أجرة الشارقة، وأجرة الإمارات، وأجرة الاتحاد، والمدينة للأجرة، فيما بلغ عدد الرحلات المنجزة 25 مليون رحلة.

وأكد أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات الجمهور وجميع الفئات، بما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضا عن خدماتنا، حيث توفر جميع أنواع المركبات "عائلية ونسائية وعادية"، فضلاً عن مركبات لذوي الإعاقة، كما تحرص الهيئة ضمن خطتها الهادفة للتشجيع على تعزيز ودعم وسائل النقل الجماعي على تدريب جميع السائقين، وتوفير كافة الدورات التدريبية اللازمة لتأهيلهم للتعامل مع جميع الفئات.

المواصلات العامة





وأشار الجروان إلى أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة التي تجوب مدينة الشارقة من خلال 9 خطوط بلغ 5 مليون و100 ألف راكب، بدءاً من أول يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي، فيما بلغت عدد الرحلات التي قامت بها الحافلات 315ألف رحلة طوال الفترة المذكورة، حيث شهد شهر مارس أعلى معدل للإقبال على استخدام الحافلات، وبلغ عدد الركاب فيه 560 ألف راكب، وكان الخط رقم 8 والرابط بين منطقة الرولة ومركز صحارى التجاري الأعلى في معدل الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدميه 1.2 مليون راكب.

النقل بين المدن





ولفت الجروان إلى أن معدل الإقبال على حافلات النقل بين المدن يشهد نمواً متزايد عاماً بعد عام، حيث بلغ عدد الركاب مستخدمين حافلات النقل بين المدن المنطلقة من محطة الجبيل لباقي أنحاء الدولة 6 مليون و244 ألف راكب، بزيادة قدرها 5% عن عام 2017، والذي بلغ فيه عدد الركاب 6 مليون، أما معدل الركاب اليومي فقد بلغ 20,500 راكب، وبإجمالي عدد رحلات 303 ألف 763 رحلة بمعدل نمو 7% عن العام الماضي.

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أنه حرصاً من الهيئة على تلبية احتياجات الجمهور وإجراء التوسعات والتعديلات بما يتوافق مع النمو المتزايد على استخدام النقل الجماعي، و بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة والرامية إلى توفير تغطية جغرافية أكبر وأشمل، تم عمل توسعة وتعديل جزئي على خط رقم 116، الذي يربط الشارقة مع خورفكان، حتى يصل إلى كلباء، كما تم استحداث خط E311، الذي يربط بين الشارقة و مترو الراشدية، ليصل بذلك عدد الخطوط 19 خطاً، وقد سجل الخط رقم 112 الرابط ما بين بين الشارقة وعجمان أعلى معدل لعدد الركاب بين جميع خطوط النقل بين المدن، حيث استقبل665 ألف راكب بزيادة قدرها 4% عن عام 2017، أما أعلى معدل نمو بين الخطوط فكان للخط 309 الواصل بين الشارقة والقوز، حيث بلغ معدل النمو فيه285%.

فضلاً عن أن الهيئة تعمل على تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، وتلبية احتياجاتهم، عبر تقديم خدمات مريحة ومتاحة معظم الوقت في جميع مناطق ومدن الشارقة، حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير أسطول النقل بين المدن ودعمه بحافلات حديثة باستمرار، وتعتزم الهيئة تدشين 22 حافلة جديدة في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ليصل بذلك عدد حافلات النقل بين المدن التي تعمل بمحطة الجبيل إلى 189حافلة تملك منها الهيئة 103 حافلة و64 حافلة مملوكة لشركائنا.

وشدد أن الهيئة تحرص أيضاً أن تتسم الحافلات الجديدة بأحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية، وأن يكون بها أقصى قدر من الوظائف والتكنولوجيا المستخدمة بحافلات الرحلات الطويلة لضمان توفير سبل الرفاهية والراحة والسلامة للركاب.

وبين مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن مكتب خدمة رواد مطار الشارقة الدولي شهد نشاطاً ملحوظاً طوال العام وعلى مدار الساعة، حيث تم تسيير 35 ألف رحلة متنوعة ما بين مركبات عادية أو نسائية أو عائلية، بمعدل 6 رحلات يومياً لكل مركبة، من 200 مركبة تعمل بالمطار، فيما بلغ عدد الرحلات لكل سائق على مدار 10 أشهر1750 رحلة.