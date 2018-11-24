شرطة الشارقة تكثف جهودها التوعية للحد من ظاهرة التنمر بين طلاب مدارس

الشارقة 24:

كثفت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من جهودها التوعوية لطلاب المدارس بإمارة الشارقة، ضمن برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر"، والثقافة الأمنية، وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر، في الفترة من 18-24 نوفمبر الجاري.

حيث يتزامن الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر مع اليوم العالمي للطفل، بادرت إدارة الشرطة المجتمعية بتنظيم ورش ومحاضرات، وتقديم عروض مسرحية في عدد كبير من المدارس، بهدف رفع مستوى التوعية لدى الطلاب عن ظاهرة التنمر.

تناولت العروض ظاهرة التنمر المدرسي بين الطلاب، والتعريف به، وبأشكاله، وأسبابه، والآثار المترتبة عليه وسط الطلاب.

وللتنمر بين الطلاب أشكال عدة، منها الإساءة اللفظية أو الجسدية بين الزملاء بالمدرسة، ويكون عادةً سلوك ظالم ومتكرر، يهدف من خلاله الطالب المتنمر إلى فرض شخصيته وسط زملائه، من خلال إظهاره لقوته حتى لو تسبب ذلك في إيذائهم، مما قد يتسبب في غياب الطلاب الذين يتعرضون لهذا النوع من التنمر من قاعات الدراسة.

وتناولت المسرحيات بعض المعالجات للحد من هذه الظاهرة، حثت فيها الطلاب على الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات السلبية، كما لم تغفل الدور الهام للمعلمين وأولياء الأمور من آباء وأمهات، باعتبار أن التوعية تبدأ من الأسرة، والتي تعد اللبنة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الطفل، ومن ثم يأتي دور كل من المدرسة والمجتمع ليتشاركوا مسؤولية تنشئة الطفل على التعامل الصحيح مع زملائه.

وتناشد شرطة الشارقة أولياء الامور بمراقبة سلوك أبنائهم، والقيام بواجبهم التوعوي، من خلال توجيههم بالتعامل بصورة إيجابية مع زملائهم.