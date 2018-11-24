العميد بن عامر يترأس الاجتماع الـ 11 للجنة القيادة بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الدوري الـ 11، للجنة العليا للقيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي عقد بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات، ونوابهم، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

في بداية الاجتماع، رحب نائب قائد عام شرطة الشارقة بالحضور، مؤكداً أهمية اجتماعات لجنة القيادة العليا، لما تفرزه من مقترحات تصب في تطوير مخرجات العملية الأمنية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مختلف الإدارات بشرطة الشارقة في المحافظة على مستوى جاهزيتها وسعيها المستمر للارتقاء بأدائها، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور.

واستعرض الاجتماع أبرز التوصيات التي خلصت إليها اجتماعات القيادة، والنتائج التي تمخضت عنها، والقرارات والتوصيات التي تم إنجازها، وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بسياسة سرعة الاستجابة، ونشر ثقافة إعداد خطة رفع الجاهزية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقـة بتعزيز الأمن والاستقرار، والارتقاء بالعمل الأمني وفق نهج استراتيجي مدروس، يسعى إلى تحقيق المعايير والمؤشرات الأمنية في كل المجالات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب نائب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور وللإدارات المختلفة، التي تمكنت من إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها، ووجه بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع، من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.