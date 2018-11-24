شورى شباب الشارقة يُعرف الأعضاء الجدد بأهدافه ومبادئه

الشارقة 24:

نظمت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، جلسة تعريفية لأعضاء شورى شباب الشارقة، في دورته السابعة، التي تُنفذ تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة"، بهدف التعارف بين الأعضاء الجدد، وتعريفهم بأهداف شورى شباب الشارقة ومبادئه ولائحته التنظيمية.

أقيمت الجلسة في مقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن، حيث شارك فيها أعضاء الدورة السابعة البالغ عددهم 80 عضواً من منتسبي الناشئة وسجايا، وطلبة مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي للبنين والبنات بفئتيها الحكومية والخاصة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إضافةً إلى نخبة من العناصر الشبابية الفعّالة من خريجي الدورتين الخامسة والسادسة، بما يعزز تلاقي الأفكار ونقل الخبرات، إضافةً إلى إسناد مهمة استكمال مسيرة شورى شباب الشارقة للأعضاء الجدد من حيث انتهى الآخرين.

تخللت الجلسة عرض فيلم وثائقي عن جلسات الدورة السادسة، وأهم وأبرز توصياتها.

وألقت فاطمة محمد مشربك رئيس اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة، كلمة، رحبت فيها بالأعضاء الجدد، وبالنماذج الشبابية الواعدة من خريجي الدورتين السابقتين للشورى، وأشارت إلى أن البرنامج يُعد من أهم التجارب البرلمانية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون المنبر مساحة حرة للشباب في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل.

وخاطبت مشربك الأعضاء الجدد قائلة: "تُنفذ الدورة السابعة لشورى شباب الشارقة تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة"، حيث يجسد الشعار دوركم أنتم كقيادات شابة في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضايا الوطن، كونكم قادة الغد وأمل المستقبل، مع وجوب الاعتناء بكم ورعايتكم وإشراككم في العمل التنموي، وتأهيلكم لتقلد المناصب القيادية وتحمل مسؤولية أدواركم تجاه وطنكم".

وأضافت مشربك: "كما شرفنا من خلال هذا البرنامج بتخريج ما يتقارب من 500 شاب وفتاة في الست دورات الماضية، منهم من أصبحوا أعضاء في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومنهم الإعلاميين، ومنهم موظفين متميزين في مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وهم بيننا الآن".

وتعرف أعضاء الدورة السابعة إلى اللائحة التنظيمية لشورى شباب الشارقة، وما تحتويه من واجبات وحقوق فضلاً عن آلية تنظيم الجلسات، واختيار المحاور التي يود الأعضاء طرحها ومناقشتها مع المسؤولين، وذلك من خلال شرح واف قدمه محمد المزيني وعائشة السويدي موظفاً ناشئة وسجايا فتيات الشارقة.

واستعرض خريجو الشورى تجاربهم البرلمانية وأهم المهارات التي اكتسبوها في الدورتين الخامسة والسادسة، والتي أسهمت في تطوير معارفهم وخبراتهم، وأهلتهم للمشاركة في فعاليات برلمانية على المستويين العربي والعالمي.