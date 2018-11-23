خالد المدفع: "إكسبوجر" إضافة مميزة لرزنامة فعاليات الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

هنأ سعادة الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، جميع القائمين على تنظيم فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" وعلى رأسهم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأكد المدفع، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في دورته الثالثة، مميز جداً، حيث يتضمن دورات تخصصية يقدمها مختصين في عالم التصوير.

وأضاف المدفع، أن "إكسبوجر" يعتبر إضافة لرزنامة إمارة الشارقة الثقافية، من خلال مضمونها المتميز والجميل، ونحن في مدينة "شمس" سنكون من أكبر المستفيدين من مثل هذه المهرجانات المميزة.