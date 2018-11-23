"إسلامية الشارقة" توفر ترجمة فورية لخطبة الجمعة بلغة الإشارة

الشارقة 24:

في إطار حرص دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، توفر الدائرة، ترجمة فورية لخطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة من الصم والبكم، في جامع الإمام أحمد بن حنبل، بمنطقة الجزات مقابل قصر الثقافة بمدينة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة الإجراءات التي تسعى دائرة الشؤون الإسلامية، من خلالها، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع، من مرتادي المساجد، لتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الإيمانية لهم، وخاصة لذوي الإعاقة، ما يسهم في دمجهم في المجتمع.

وخصصت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ركناً بجامع الإمام أحمد بن حنبل، بصورة دائمة في كل خطب الجمعة، لهذه الشريحة من المجتمع، لتتمكن من حضور وفهم خطب الجمعة، حيث يقوم مترجم لغة الإشارة، بشرح الخطبة بالتزامن مع الخطيب.

وتشهد المبادرة، إقبالاً كبيراً من ذوي الإعاقة السمعية، الذين يتوافدون من كافة إمارات الدولة، للاستفادة من مضامين ودروس وعبر خطب الجمعة.