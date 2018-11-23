إسدراس سواريز: "إكسبوجر" الأفضل إلى الأن

الشارقة 24:

صرح إسدراس م سواريز المصور الصحافي والمحاضر في مجال التصوير، بأنه محظوظ بالمشاركة في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، في نسخته الثالثة، واصفاً المهرجان بالرائع والمميز.

وأكد إسدراس، أنه يشارك بمعرضين، أحدهما يتعلق بمجموعة من صوره القديمة التي يعود تاريخ تصويرها إلى عشرين سنة، وتصف مناطق الصراع والكوارث وأخرى لشخصيات متنوعة، مضيفاً أن لديه معرضاً تحت اسم "عين على كوبا".

وفي لقاء حصري لـ "الشارقة 24" على هامش المهرجان، أفاد إسدراس بأنه شارك بعدة مهرجانات في كثير من دول العالم، لكن "إكسبوجر" يعد الأفضل إلى الآن بالنسبة له من حيث التنظيم والتنوع والجودة.

وفي ختام حديثه عبر إسدراس عن سعادته بزيارة مسجد النور في الشارقة بصحبة طلابه، مؤكداً أنها تجربة رائعة.