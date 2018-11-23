"بلدية" و"بلدي" دبا الحصن ينظمان مسيرة كرنفالية لليوم الوطني

الشارقة 24:

ضمن فعاليات إمارة الشارقة بالاحتفال باليوم الوطني الـ 47، وبحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، نظمت بلدية دبا الحصن والمجلس البلدي بمدينة دبا الحصن مسيرة كرنفالية حاشدة احتفالاً باليوم الوطني، شارك بها مسؤولي الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالمدينة والمدارس وأهالي المدينة الفاضلة.

وانطلقت المسيرة من أمام المركز الثقافي بالمدينة، مروراً بشارع العقد الفريد وانتهت بساحة سارية العلم، كما رافقت الفعاليات العروض الجوية فريق المظللين وعدد من فرق الفنون الشعبية والحربية وعروض اليولة وفاصل غنائي للفنان الإماراتي فاضل المزروعي، وكذلك مشاركة اليويل أحمد الحبسي واستعراض فن سيرك الامارات.

وأكد سعادة أحمد محمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بهذه المناسبة أن يوم الثاني من ديسمبر يمثل يوماً خالداً يكن التاريخ له معاني الفخر والاعتزاز ذلك أنه يصادف ذكرى مناسبة غالية يفتخر بها كل مواطن على أرض الإمارات.

وأضاف بن جمعوه إن احتفالنا بقدوم يوم اتحاد إماراتنا يدفعنا إلى النظر بعيون الإجلال للحكمة والقيادة الرشيدة والبصيرة النافذة التي عرفناها في المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" الذي كان الشخصية الفذة التي جعلت المستحيل ممكناً وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به ومضرباً للأمثال في الانتقال منذ بداية انطلاقة مسيرة الاتحاد نحو التقدم والنهضة والازدهار ليعم الأمن والاستقرار والرخاء.

وأوضح أن دولتنا أصبحت في مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة في زمن قياسي مما جعلها مفخرة ومصدر اعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرضها لتصبح مثار إعجاب دول العالم وقدوة في عظمة البناء والتقدم والإنجاز.