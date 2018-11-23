دبا الحصن تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

الشارقة 24:

احتفلت مدينة دبا الحصن، مساء الجمعة، باليوم الوطني الـ47، في ميدان العلم بالمدينة، وذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخة هند بنت صقر القاسمي، والشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب صفر مدير بلدية دبا الحصن، ووفاء الغول مسؤولة مكتب دائرة الثقافة بالمدينة، وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي، ومدراء المؤسسات الحكومية، وأعيان المدينة.

وبدأت الفعاليات، بمسيرة راجلة، بتنظيم من بلدية دبا الحصن، على امتداد شارع العقد الفريد، وصولاً إلى ميدان العلم، حيث انطلقت فعاليات دائرة الثقافة بدبا الحصن، بالسلام الوطني الذي عزفت ألحانه، الفرقة الموسيقية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كما قدمت عرضاً موسيقياً على خشبة المسرح، شمل مقطوعات وطنية.

وألقت وفاء الغول كلمة الدائرة، حيث جددت فيها الولاء لقيادة الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والانتماء لهذا الوطن الغالي، الذي يبذل أولاده، الغالي والنفيس، فداء له .

وقدم أعضاء منتخب القوات المسلحة للقفز بالمظلات، عرضاً رائعاً، استحوذ على إعجاب الجماهير، حيث حلقوا في سماء المدينة، حاملين صور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وراية الإمارات الخفاقة.

كما قدم الفنان فاضل المزروعي، عرضاً وطنياً، برفقة فرقة الإمارات الحربية، على أنغام وطنية.

كما كان التراث حاضراً، من خلال فقرة لليويل أحمد الحبسي، حامل لقب بطولة "فزاع" لليولة 2017، الذي قدم عرضاً استعرض فيه مهاراته في رمي واستلام السلاح، على إيقاعات تراثية ووطنية.

وفي الإطار نفسه، قدمت فرقة الإمارات الحربية، فن العازي، والذي يعود أصله إلى الاحتفالات بالنصر قديماً، والذي يضفي إحساساً بالوحدة والتضامن، حيث مجدت كلمات القصيدة الملقاة، اتحاد دولتنا، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما شاركت مؤسسات المجتمع المحلي بمدينة دبا الحصن، في التعبير عن فرحتها، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، على قلوب جميع من يقيم على هذه الدولة، تمثلت بفقرة وطنية لمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي بعنوان "إماراتي"، عبرت من خلالها عن حبها وافتخارها، بإنجازات الدولة، على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية.

وقدم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن والطلبة، أوبريتاً وطنياً، تحت عنوان "صانع المجد"، الذي تغنى بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك براعم مركز الطفل بدبا الحصن، بلوحة استعراضية وطنية، تحت عنوان "إمارات المحبة"، وهم يرتدون الأزياء الوطنية بألوان علم الدولة، كما شاركت مدرسة الحور للتعليم الأساسي والثانوي، بفقرة وطنية بعنوان "عيشي إماراتي".

أما الاستعراض الوطني المضيء، الذي قدمه سيرك الإمارات، فقد أبهر الجمهور، من خلال استعراض فني مضيء لعلم الدولة، وصور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

واختتمت الفعاليات، بفن الحربية لفرقة الإمارات الحربية، من خلال أدائها للحركات التعبيرية الحماسية.

وحضر الفعالية، جمع غفير من أهالي مدينة دبا الحصن، والمناطق المجاورة لها، والذين عبروا عن فرحتهم، من خلال تفاعلهم، مع ما قدم على المسرح، من فقرات ولوحات وأهازيج وطنية.