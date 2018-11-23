لارس بورينغ يشيد بالتطور والتنظيم الهائلين لـ "إكسبوجر 2018"

الشارقة 24:

صرح الهولندي لارس بورينغ، مدير مؤسسة وولد برس فوتو، بأنه يزور المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" بصفته ضيف ومتحدث، ومسؤول عن تقييم الأعمال المشاركة في المهرجان من جميع أنحاء العالم.

وفي حديث حصري لـ "الشارقة 24"، أكد بورينغ أن الشارقة أبدعت في تنظيم إكسبوجر وأن النسخة الحالية من المهرجان تشهد تطوراً كبيراً مقارنة بالنسختين السابقتين، من حيث عرض أعمال المصورين وتنظيمها بطريقة تمنح فيه المعرض حقه من العناية والاهتمام، معرباً عن سعادته بحضور المهرجان.

وأضاف بورينغ، أنه يتابع أعمال المصورين في دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولاً تحسين أعمالهم وإسداء النصائح لهم لتطوير هذه الأعمال.

وأكد بورينغ في ختام حديثه، أن كل شخص قادر على التصوير، ولكن المتابعة الحثيثة والمستمرة كفيلة بإضفاء المزيد من الإبداع للعمل الفوتوغرافي.