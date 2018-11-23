"لجنة احتفالات الشارقة" تطلق أولى فعالياتها الوطنية بخورفكان

الشارقة 24:

انطلقت، مساء الخميس، من على شواطئ خورفكان أولى الفعاليات الكبرى لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني، التي تنظمها لجنة احتفالات الإمارة باليوم الوطني 47 للدولة، وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل، في أكثر من 7 مدن في الشارقة.

وشهد الاحتفالات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، ووجوه وأعيان ومسؤولي المنطقة الشرقية عموماً، وخورفكان خصوصاً، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، وجمع غفير من سكان وأهالي وزوار خورفكان.

وتنقل الحضور بين مختلف الأنشطة والفعاليات، وتابعوا الفعاليات بحماس لافت، تجلت فيها أعمق معاني وألوان حب الوطن، وتفاعلوا مع فقرات الاحتفال التي تنوعت بين عروض جوية ومظلية زينت سماء خورفكان بألوان العلم وخطفت أنفاس الحضور، وفقرات فنية، وأوبريت وطني غنائي، وفرق شعبية، وعروض فولكلورية، بالإضافة إلى المسيرة الوطنية التي حملت عنوان أجيال المستقبل، بمشاركة حيوية من طلبة المدارس.

في حين تستمر الاحتفالات الجمعة في دبا الحصن، حيث سيتم تنظيم المسيرة الكرنفالية الشعبية والعروض الجوية، لتتواصل حتى السبت في كلباء، على مدار 6 أيام.

وأفاد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، "من هنا، من عروس المنطقة الشرقية، خورفكان، تعلن اللجنة العليا لاحتفالات الإمارة، انطلاقة فعالياتنا الكبرى وأعراسنا الوطنية، التي تتوزع على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتستمر فيها أجواء البهجة حتى الثالث من ديسمبر المقبل، ونجدها فرصة نتقدم خلالها بالتهنئة والتبريك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا، في هذه المناسبة المجيدة".

وتابع المدفع، ننطلق اليوم في احتفالاتنا من خورفكان، ونحتفل بالإنجاز التاريخي الكبير المتمثل في ميلاد دولة الاتحاد التي رأت النور في العام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما زالت مستمرة بنهجها الوحدوي والوطني من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله.

ولفت إلى أن هذا الاحتفال يمثل فرصة نسلط الضوء خلالها على ما تحقق من إنجازات ونهضة وتقدم وتطور في كل المجالات، وفيه دعوة مفتوحة لكل فئات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار للمشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات المميزة، وفي هذه الدعوة انسجام وتنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بضرورة المشاركة الحيوية من قبل الجميع، والاستمتاع بالعروض والفعاليات الجميلة التي تم اختيارها بحيث تناسب جميع الأعمار، ولنكون معاً في هذه الفعاليات التي تشمل مدن الشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد والحمرية والبطائح ووادي الحلو، من اليوم حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وأضاف المدفع، أن الاحتفال باليوم الوطني، لا ننظر إليه كيوم واحد، بل هو عبر أسابيع عديدة، مليئة بالبهجة والأفراح، ونريدها أن تكون على مدار العام، ففي كل يوم هناك لدينا ما يستحق الاحتفال، وإنجازات دولتنا كثيرة في كل المجالات، وستجسد احتفالاتنا في هذه الأيام كل ذلك، من خلال فعاليات متنوعة جاذبة ولافتة، حافلة بالمعلومات عن اليوم الوطني، وكيفية ترسيخ ثقافة محبة واحترام اليوم الوطني ومختلف المناسبات الوطنية.

وأفاد المدفع، بأننا نعيش في دولة الإمارات هذه الأيام أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، أجواء وطنية في كل مكان، على مستوى الوطن عموماً، وفي إمارة الشارقة خصوصاً، بمشاركة حيوية من طلبة المدارس، وسكان الشارقة الذين كان لهم دور كبير وحضور مميز في احتفالات العام الماضي، وسيكونون معنا في الاحتفالات والأعراس الوطنية هذا العام، فلا يحلو الفرح ولا يكتمل من دونهم.