"البيئة والمحميات" تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة فعالية كبيرة في منتزه الصحراء بالساحة الخارجية لمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، استهدفت كبار الشخصيات من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية منهم سعادة خالد المدفع - رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري وراشد المحيان – رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى ومحمد الزرعوني - مدير منطقة الشارقة الطبية، وموظفي الدوائر وأعضاء المجلس البلدي في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى، ودار رعاية المسنين، ومراكز الأطفال والتمكين الاجتماعي، وزوار المتحف.

ولاقت الفعاليات والأنشطة إعجاب وتقدير وتفاعل الحضور الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، وبدأت الاحتفالات بالسلام الوطني والعرض العسكري.

وأفادت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بأن في ديسمبر هذا العام يكون قد مر على دولة الاتحاد 47 عاماً من التميز والنهضة والازدهار، وفي كل عام نحتفل بهذا اليوم المجيد، الذي أسسه واشتغل عليه بجد واجتهاد الآباء المؤسسون، وكانوا في كل لحظة على ثقة كبيرة بتحقيق الحلم وتحويله إلى واقع، وقد تسنى لهم ذلك في الثاني من ديسمبر عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعيش أجمل الأيام، وننعم بالخير والفرح والسعادة.

وتابعت، أن اليوم الوطني هو عنوان وحدتنا وتلاحمنا، ومحطة نستعيد فيها كل تلك الإنجازات، كما أنه واجب وطني وأخلاقي، لا يمكن أن يمر من دون التعبير عن حقيقة ولائنا وانتمائنا وتقديرنا للقادة المؤسسين، ولقيادتنا الرشيدة التي تكمل مشوار العمل والمستقبل الأفضل بكل ثقة وكفاءة واقتدار.

وأضافت السويدي: "في اليوم الوطني نتوجه بالتحية والتقدير لكل الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم الكبير والجميل، ونجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد على عمق محبتنا ووحدتنا، ونقول لقيادتنا كل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعبنا بألف خير وفرح".

وقد تنوعت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 للدولة، وجذبت الخيمة الكبيرة في الساحة الخارجية للمتحف العروض والفقرات المتنوعة مثل مهنة الصيد البحري ومهنة الصيد بالصقور، وفعالية الغوص التي قدمها المذيع جمعة بن ثالث، واستضاف فيها جمعة بن حثبور، كما كان لافتاً ومميزاً العرض العسكري الذي قدمه طلبة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وكذلك هو الحال مع عرض الفرقة البحرية.

وتضمنت الاحتفالات معرضاً لإنجازات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بحيث تم عرض مختلف إنجازاته في شتى المجالات، وكل مجال تم عرضه في عريش، كما تم عرض قصائد الشيخ زايد في الوطن والشباب، ومعرض لأدوات الصيد بمشاركة جمعة بن حثبور، وفقرة المسرح، والصيد البحري، وصيد الصقور.

وستستمر الفعاليات في الساحة الخارجية للمتحف حتى الثالث من ديسمبر، وتشمل ورشاً تعليمية ترفيهية مسائية، وتوزيعات للزوار، وألعاباً ترفيهية، وورش عمل خاصة بالأطفال، ومعرضاً للأسر المنتجة، ونقش الحناء، وأغنيات وطنية.