العميد بن عامر يشهد تخريج دورة "القناصة التأسيسية"

الشارقة 24:

حضر العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، تخريج دورة "القناصة التأسيسية"، نظمها معهد تدريب الشرطة بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر الجاري،

أقيمت بميادين الرماية بالخضيرة، بمشاركة 13 منتسباً من إدارة المهام الخاصة والإدارة العامة للحرس الأميري بشرطة الشارقة.

حضر حفل التخريج العميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام إدارة العمليات المركزية، وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وأوضح العميد بن عامر بأن هذه الدورة من الدورات التي يحتاج إليها رجل الشرطة، والتي تبرز مهارات وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في المهام الأمنية المتخصصة.

وأشاد العميد بن عامر بالمستوى المتميز الذي أظهرته المنافسات القوية والمثيرة والروح الرياضية العالية طيلة أيام الدورة، وتفاعل الخريجين الإيجابي والتزامهم في تنفيذ برنامج الدورة.

حصدت إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول النقيب سعيد علي مبارك الشحي، والمركز الثاني الرائد عبد الله بن دلموج الكتبي، والمركز الثالث رقيب أول يوسف عبد الله الجسمي.

وفي ختام الحفل، قام العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بتسليم الشهادات على الخريجين متمنياً لهم التوفيق.