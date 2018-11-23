مطار الشارقة يستقبل الخط الجديد للخطوط الجوية الباكستانية

الشارقة 24:

استقبل مطار الشارقة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، الرحلة الأولى القادمة من مدينة سيالكوت الباكستانية، التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، حيث تسعى الشركة لتعزيز مكانتها، في منطقة الخليج، عبر بوابة الشارقة، للاستفادة من الطلب المرتفع على السفر، بين الوجهتين.

واستقبل سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، الرحلة الأولى رسمياً فور هبوطها على مدرج مطار الشارقة، وبعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية أثناء الهبوط، ثم أقيم بعد ذلك حفل استقبال لطاقم الطائرة والمسؤولين في الشركة.

وحضر الحفل، معظم أحمد خان سفير باكستان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاصم فرداغ المدير الإقليمي في الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، إلى جانب عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين العاملين في المطار.

وأعرب سعادة علي سالم المدفع، عن سعادته بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين الطرفين، والثقة التي توليها شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، في الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة، لجميع الشركات العاملة بالمطار، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأعرب سعادته، عن تمنياته لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، بالنجاح والتوفيق في هذه الخطوة الجديدة، مع افتتاح رحلات مباشرة بين الشارقة وسيالكوت، والتي ستمنح المزيد من الخيارات للمسافرين ممن يرغبون بزيارة باكستان، بهدف الترفيه أو الأعمال.

وأكد سعادته، أن مطار الشارقة يواصل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، لكافة الشركات العاملة في المطار، بما يضمن انسيابية سير العمليات التشغيلية كافة، وأشار إلى أنه مع إطلاق الخطوط الجوية الدولية الباكستانية للوجهة الجديدة بين الشارقة وسيالكوت، سيسهم هذا الأمر في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وأهميتها، كمركز مهم للصناعة والتجارة والسياحة في المنطقة.

بدوره، أعلن سفير باكستان لدى الدولة، أن إطلاق هذه الوجهة سيوفر تجربة سفر مريحة لعدد كبير من الباكستانيين، الذين يعيشون في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وهذا سيزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد عاصم فرداغ، أن سيالكوت بموقعها المركزي، ملائمة للغاية للباكستانيين المقيمين في الإمارات، الذين يزورون بلدانهم في مختلف المدن وسط البنجاب، لذلك بادرت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إلى إعادة تشغيل هذا الخط الجوي، في يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، للتسهيل على أولئك الذين يرغبون في السفر لهذه الوجهة.

وانطلقت أول رحلة للشركة إلى الشارقة في 20 نوفمبر 2018، وستسير الشركة هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً، في يومي السبت والثلاثاء، حيث وصلت الرحلة الافتتاحية الساعة 11 ليلاً، كما غادرت الرحلة في ذات اليوم من الشارقة، في الساعة 12 ليلاً.