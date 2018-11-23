متاحف الشارقة تنضم لوثيقة "الالتزام برعاية الكبار في السن"

الشارقة 24 - وام:

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف، انضمامها رسمياً إلى وثيقة "الالتزام برعاية الكبار في السن"، وذلك تأكيداً على التزامها، بجعل متاحفها وأنشطتها المجتمعية كافة، متاحة وسهلة الوصول لجميع أفراد المجتمع .

وتربط هذه الوثيقة، بين عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، التي أسستها منظمة الصحة العالمية، والتي تتبنى المعايير العالمية للمدن الصديقة لكبار السن، وتوجهات هيئة الشارقة للمتاحف بتسهيل وصول المقيمين والزوار الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، إلى المتاحف التابعة للهيئة، والاطلاع على المقتنيات فيها.

يأتي التوقيع على الانضمام إلى هذه الوثيقة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجعل إمارة الشارقة بيئة مثالية لكبار المواطنين، والاهتمام بهم وبصحتهم وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لهم.

وتكمل وثيقة "الالتزام برعاية الكبار في السن"، مسيرة عمل هيئة الشارقة للمتاحف، لتكون جزءاً هاماً، من برنامجها القائم على مدار العام، لتشجيع كبار المواطنين في المجتمع على زيارة المتاحف.

وأوضحت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن التعلق بالفنون والتاريخ والثقافة والمعرفة، لا يحدد بعمر بل يتطور وينمو طوال مراحل حياة الفرد، مشيرة إلى أن الانضمام إلى مبادرة "الالتزام برعاية الكبار في السن"، يتماشى مع رسالة هيئة الشارقة للمتاحف، باعتبار جميع المتاحف مساحات متاحة، لجميع أفراد المجتمع بدءاً من الأطفال وانتهاء بكبار المواطنين.