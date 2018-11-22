موارد الشارقة وكليات التقنية تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

بحثت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال اجتماع في مقرها، مع كليات التقنية العليا متمثلة بمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، آليات تدريب الباحثين عن عمل.

وناقش الاجتماع، الأجندة المشتركة، التي تتعلق بتطوير العملية التدريبية، على ضوء المستجدات، على الساحة الإماراتية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية، في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان، عدداً من المحاور المهمة أبرزها: خطة البرامج التدريبية لعام 2019م لدائرة الموارد البشرية، وآليات التدريب وتكثيف البرامج التدريبية، وفق المجالات العلمية الخاصة بالباحث عن عمل، وتوظيفها في مجال متطلبات سوق العمل، ومعايير الجودة التدريبية، وفرص التوظيف، في القطاعين الحكومي والخاص.

حضر الاجتماع من دائرة الموارد البشرية، الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار تنمية موارد بشرية واستراتيجيات إدارية، وسلطان محمد معضد الكتبي مدير إدارة التطوير الوظيفي، ورشا آل علي رئيس قسم دراسات الموارد البشرية، وعالية سعيد بن خادم رئيس قسم البرامج التدريبية، وبلقيس أحمد الحمادي مساعد إداري بإدارة برامج التطوير الوظيفي، وآمنة الشامسي مساعد منسق برامج تدريبية.

كما حضر الاجتماع من كليات التقنية العليا، أحمد الخوري الرئيس التنفيذي للتطوير، والدكتور جريس تومسون مدير مساعد بقسم إدارة الجودة وشؤون الطلاب، وأمل المازمي منسق بمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب.

وأكد الدكتور منصور جاسم الشامسي، حرص دائرة الموارد البشرية، على تعزيز التعاون المشترك مع كليات التقنية العليا، سعياً لتكامل الجهود في شؤون التدريب، وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين منذ عام 2012، من خلال مشاريع عدة مشتركة، أبرزها مشروع البحوث العلمية التطبيقية، الذي يدور حول أهمية تنمية القدرات البحثية والتحليلية للخريج الإماراتي.

وأشار إلى سعي الدائرة المستمر، لتفعيل وتعزيز أشكال التعاون، في جميع مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية الإماراتية، ودعم الأهداف المشتركة .