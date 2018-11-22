نائب قائد عام شرطة الشارقة يقلد الرتب الجديدة لـ 115 ضابطاً

الشارقة 24:

قلّد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، الرتب الجديدة للضباط العاملين بشرطة الشارقة، والذين تم ترقيتهم مؤخراً، بتوجيهات كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والبالغ عددهم 115 ضابطاً.

وتوجه العميد بن عامر، خلال حفل التقليد، الذي شهده المديرون العامون، ومديرو الإدارات بالتهنئة للمرفعين، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى أدائهم، مشيراً إلى أن الترقية تعد عامل تحفيز لمضاعفة الجهود، وتحمل المسؤوليات وزيادة العطاء، للحفاظ على الإنجازات الكبيرة، التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في شتى المجالات.

وطالب نائب قائد عام شرطة الشارقة الضباط، بالتركيز على المستقبل، وتطوير الذات والعمل الجماعي، وضرورة التسلح بالإيمان بأهمية الدور الذي يقومون به، في حفظ الأمن والاستقرار، لأنهم محط آمال وتطلعات شعبهم وقيادتهم، في توفير الأمن والاستقرار، وعليهم أن يثبتوا باستمرار أنهم دوماً عند حسن الظن بهم.

وحث العميد بن عامر الضباط المرفعين، إلى الإبداع في مجال العمل، والمحافظة على التميز، والمكانة المرموقة للأجهزة الشرطية بالدولة، مؤكداً أن شرطة الشارقة دأبت على تشجيع كوادرها، وتحفيزهم من خلال الترقيات والحوافز الكبيرة، التي يحصلون عليها، التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لهم، والتي يجب أن تقابل دوماً بالإخلاص والارتقاء بالعمل، متمنياً في ختام حديثه للضباط، دوام الرقي والنجاح.