"خيرية الشارقة" تكرم إدارتها الفرعية بـ "المدام"

الشارقة 24:

برعاية وحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، كرمت الجمعية إدارتها الفرعية بمنطقة المدام، وذلك تقديراً لجهودها وإنجازاتها من خلال تنفيذ حزمة مشاريع خارجية متنوعة.

وجاء الحفل بحضور عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام وأعيان المنطقة بالمدام، متضمناً العديد من الفقرات التي بدأت بالسلام الوطني ومن ثم كلمة الجمعية التي ألقاها عبد الله الدخان، حيث أكد فيها أن ما تم من مشاريع بعدد من الدول ما هو إلا بتعاضد الجميع من المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير، وأهالي المدام.

وأثنى على الجهود التي بذلت من قبل موظفي إدارة المدام خلال العام الماضي، مبيناً أن إجمالي الدخل بلغ 20 مليون درهم في الشهور العشرة الأولى من 2018، بجهود محسنين من الأفراد والمؤسسات المختلفة.

وأضاف: "نكرم اليوم المحسنين الذين تبرعوا بهذه المبالغ لأجل إسعاد الفقراء بعدد من الدول، ونشكر لهم جميل تعاونهم وتبرعهم السخي، ونشكر كذلك أهالي منطقة المدام على وقفتهم المتميزة، وشكرنا الخاص لإدارة المدام، مع خالص التمنيات بالمضي قدماً وتحقيق المزيد من الإنجازات".

ودعا الدخان الإدارات كافة، لبذل الجهد والسير على خطى المتميزين، وتحقيق الهدف الذي وضعته "الشارقة الخيرية" منذ نشأتها، وتعميم الأعمال الخيرية على أكبر عدد من الدول بالقارات المختلفة.