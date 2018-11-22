ريتشارد فريدمان: "إكسبوجر" حدث مهم للتصوير والمصورين

الشارقة 24:

أعرب المصور الصحافي ريتشارد فريدمان، عن سعادته بالعودة إلى حدثه المفضل، المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" الذي يقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة ويستمر حتى 24 نوفمبر.

وفي لقاء حصري لـ "الشارقة 24"، أكد فريدمان أن "إكسبوجر" حدث مهم بحق للتصوير والمصورين.

وأضاف فريدمان، أنه انتهى اليوم من أول ورشة عمل في ثلاثة مواقع رائعة في إمارة الشارقة، حيث عاشوا يوماً كاملاً من المتعة في التصوير وأنتجوا صوراً رائعة وسط استمتاع جميع المشاركين في الورشة".

واختتم فريدمان حديثة بالقول أنه يتطلع لورشته المقبلة التي ستقام يوم السبت المقبل.