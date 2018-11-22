غارسيا دي مارينا: الكاميرا أداة تمكنني من طباعة الأفكار

الشارقة 24:

تحدث المصور التجريدي الإسباني غارسيا دي مارينا، عن رؤيته التصويرية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة، حيث يشارك غارسيا في المهرجان بعشرين صورة من أعماله.

وأوضح غارسيا، في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أن الكاميرا بالنسبة له هي أداة تمكنه من طباعة الأفكار التي تدور في عقله، بالإضافة إلى ذلك لا يستعين بالتعديلات على صوره، بل يضع موضوع الصورة أمامه ويلتقط الصورة كما هي".

وفي ختام حديثه أكد غارسيا على دور المخيلة الواسعة لدى جمهوره، مضيفاً أنه يحاول إفساح المجال لمخيلة الجمهور لفهم الصورة بطريقتهم الخاصة، وهو أمر مهم جداً بالنسبة له".