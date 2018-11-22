بيرني رتشاردسن: المواهب تحيط بنا في "أكسبوجر 2018"

الشارقة 24:

ألقى مصور الأعراس بيرني ريتشاردسن الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، محاضرة حول قطاع تصوير الأعراس، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" المنعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة.

وأضاف ريتشاردسن في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أنه سيتحدث عن تصوير الأعراس بشكل عام وعن تطلعاته وتوقعاته لهذا المجال في المستقبل،" مؤكداً سعادته بالتواجد في "إكسبوجر" الذي يشارك فيه كوكبة كبيرة من المواهب في عالم التصوير.

وأثنى بيرني على مستوى تنظيم المهرجان، بالإضافة لتواجد كبرى الشركات في مجال التصوير على أرض المهرجان تحيطها المعارض المتميزة".