بينو سارادزيك: التقنيات الحديثة أصبحت مهمة في عالم التصوير

الشارقة 24:

شهدت فعاليات اليوم الثاني من "إكسبوجر 2018" حديثاً لأستاذ التصوير السلوفيني بينو سارادزيك والمتخصص بتقنيات التسريع الزمني، تطرق فيه إلى التقنيات الحديثة التي يشهدها عالم التصوير في يومنا هذا.

وينعقد المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" على أرض مركز إكسبو الشارقة، حيث يجتمع محبي التصوير، ليتعرفوا على تقنيات وتجارب أفضل المواهب العالمية في مجال التصوير.

وأضاف بينو، في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أنه سيعقد ورشتي عمل خلال "إكسبوجر 2018" سيطترق فيها حول التصوير بتقنية التسريع الزمني وأسباب انتشار هذه التقنيات الجديدة مؤخراً".

وأكد بينو، في ختام حديثه أنه سيعرض عدداً من أعماله الأخيرة منها عملين حائزين على عدد من الجوائز العالمية صورهما بتقنية التسريع الزمني".