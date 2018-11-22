حاتم صالح: ندرب الطلبة على الإقلاع والهبوط بطائرات "درونز"

الشارقة 24:

صرح المصور حاتم صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " تشوبر شوت بروداكشن" المتخصصة في الطائرات بدون طيار "درونز"، بأن مشاركته في المعرض الدولي للتصوير "إكسبوجر" لعقد ورشة عمل حول الطائرات بدون طيار "درونز" بصفته متخصص في جميع أنواع التصوير الجوي.

وأوضح حاتم أن الورشة تغطي جانب السلامة في استخدام "درونز" والأنظمة واللوائح الخاصة المنظمة لاستخدام هذا النوع من التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "تشوبر شوت بروداكشن": "حضرنا إلى مسرح المجاز حيث تقام الورشة، وقد تم تعريف الطلبة بالقواعد الخاصة بالمناورة، وكيفية تشغيل الطائرة وعملية هبوطها، علاوة على الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليتي الإقلاع والهبوط وفق قواعد الإقلاع والهبوط".