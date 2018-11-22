كاترينا بريمفورس: "إكسبوجر" يسلط الضوء على مواضيع بيئية مهمة

الشارقة 24:

تغطي المصورة السويدية كاترينا بريمفورس، بأعمالها منطقة الشرق الأوسط، وتشارك هذا العام في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة، بمعرض يحمل عنوان "الفردوس المفقود" والذي يتناول تأثيرات قطع الأشجار في إندونيسيا.

وأضافت كارتينا في لقاء حصري مع "الشارقة 24": "يتناول معرضي المناطق التي تعاني من القطع الجائر للأشجار وتأثيراته على البيئة وعلى البشر القاطنين في تلك المناطق، بالإضافة إلى فقداننا للتنوع البيئي في تلك المناطق."

واختتمت كاترينا اللقاء بتحية وجهتها إلى إدارة المهرجان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في "أكسبوجر" وتسليطه الضوء على مواضيع مهمة كهذه.