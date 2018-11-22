معن حبيب: معرضي يناقش أبرز المشاكل التي تواجه العراق

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

يشارك المصور الصحافي معن حبيب في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، بمعرض يحمل عنوان "عين على العراق" يقدم من خلاله سرداً بصرياً لواقع الحياة اليومية البعيدة عن العنف في بلاد ما بين النهرين، وتوثق حياة العراقيين وآمالهم وتحدياتهم يوماً بيوم، وكيف يتأقلم المواطن العراقي العادي مع ما يعيشه من مصاعب.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد حبيب، أن مضمون معرض "عين على العراق" لا يتطرق إليه الجميع، رغم المشاكل اليومية مثل الموت، والألم، إلا أن هناك حياة في الجانب الآخر.

وأضاف معن حبيب: "حاولت أن يكون هناك توازن بين هذه المواضيع، وعدم التركيز على موضوع على حساب موضوع آخر، واثبات الحقيقة، وهذا الشيء الذي أطمح من خلاله بهذا المعرض وإيصاله للجميع".

وفي جولة مع "الشارقة 24" أطلع معن حبيب على أبرز الصور الموجودة في المعرض حيث استوقفتنا صورة لـ 3 فتيات اخوات تم تصويرها في أكتوبر 2017، في قرية برنون يحلمن بمستقبل جميل، حيث اضطر أهلها للبحث عن موطن جديد، بعد أوامر صدرت بتجفيف الأهوار أواخر الثمانينات، ووجد بعضهم ضالتهم المنشودة في قرية برنون الواقعة في شط الحلة على بعد نحو 100 كم إلى الجنوب من مدينة بغداد فتأقلم النازحون بشكل جيد موطنهم الجديد ونعت جواميسهم بالكثير من الماء والأكل.