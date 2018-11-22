حاكم الشارقة يفتتح المجمع الرياضي وحديقة سوق الجمعة بـ "مليحة"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرياضيين في كافة الألعاب إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والأدب، وعدم الإساءة إلى الحكام في المباريات، والتعامل الحسن مع الخصوم، والبعد عن العنف والتعصب الأعمى، لأن أساس تكوين الفرق هو الاحترام والتقدير، حاثاً سموه المدربين على تدريب لاعبيهم على طرق التعامل مع الخصوم كون الرياضة أخلاقاً وتربية في المقام الأول.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه صباح الخميس للمجمع الرياضي التابع لنادي مليحة الرياضي الثقافي.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لأهالي منطقة مليحة افتتاح المجمع الرياضي الجديد، وقال سموه "نحن نعمل على هذا المستوى من التقدم في جميع النواحي، ونستطيع أن ننشأ طرقاً ومباني، ولكن تطوير الإنسان والارتقاء به ينبع أولاً من الفرد نفسه، وثانياً من الوالدين والأسرة، وكذلك من المجتمع، ونحن نهيئ السبل والأماكن الخيّرة ليتدرب أولادنا".

ووجه سموه القائمين على قناة الوسطى من الذيد بالاعتناء بأندية المنطقة، وإبراز كافة أنشطتها، منوهاً سموه إلى أن الإنسان خلال دورة الحياة السريعة، ربما يغفل عن أمور تكون ضرورية لتطوير المجتمع.

كما وجه سموه كلمة للاعبين الرياضيين سواء كانوا في أندية الشارقة، أو على مستوى الدولة، قائلاً: "نوصيهم بأنفسهم، ونوصيهم كذلك بجميع الرياضيين، حيث يجب أن تخلو الرياضات والألعاب أولاً من العنف والتعصب، وأن تخلو كذلك مما يكدّر الخصم الذي يلعب معنا".

وأشار سموه في حديثه إلى أن الرياضات بشكل عام، وخاصة في كرة القدم، نلاحظ أن فيها الكثير من الصدامات، والأمور التي ربما يمكن أن تصل إلى الكسر أو الجرح، معرباً سموه عن أهمية التزام الرياضيين بالتعامل الجيد واللعب النظيف، والحرص على عدم حدوث الإصابات، والزج بالأندية إلى المحاكم، أو التشهير بها، مشيراً سموه إلى أن ممارسة الألعاب وفقاً للأخلاق الحسنة يقدم المتعة إلى المشاهدين، وعدم الالتزام بذلك يسهم في تحول المشجعين عن النادي.

وواصل سموه حديثه، قائلاً: "على الكل أن يجتهد، ونحن نحب اللعب النظيف، والاجتهاد والمحافظة على صحة وجسم الإنسان، واللعب لا يحتاج كل تلك الخشونة، ونلاحظ اليوم أن هناك الكثير من اللاعبين يتركون اللعب، بسبب التهور، ولابد من المدربين أن يدربوا اللاعبين على كيفية التعامل والتنافس مع الخصم، فهناك العديد من الطرق الجيدة، ولكن نلاحظ أن هناك صدامات، وتعطل للاعبين، والآن المنتخب الوطني توجد فيه الكثير من الغيابات بسبب الإصابات، وذلك نتيجة لعدم أخذ الحيطة في الملعب".

وأوصى سموه الرياضيين بضرورة الاعتناء بأنفسهم، والتحلي بالأدب والأخلاق، وعدم المناكفة، والاعتراض على قرارات الحكام، مشيراً إلى أن الذي يتابع مباريات كأس العالم التي يشاهدها كل العالم، يرى أنه لا اعتراض على الحكام على الرغم من وجود بعض الأخطاء، وكذلك يجب تعلم احترام الحكام والالتزام بقراراتهم، وتقبل نتائج المباريات مهما كانت، وعدم القيام بالتعليقات غير الجيدة، والتشهير بالحكام وادعاء الظلم، كما يجب على الرياضي القيام بتهنئة خصمه عند فوزه والتحلي بالأخلاق الرياضية، وأن أساس تكوين الأندية والفرق هو الاحترام والتقدير، مشيراً سموه إلى حبه لجميع الأندية ومشاهدته لكل المباريات.

وكشف سموه عن برنامج شامل لتطوير الملاعب الرياضية والأندية بالمنطقة الوسطى، حيث يجري تنفيذ ثلاثة مبان أخرى على غرار المجمع الرياضي الذي تم افتتاحه اليوم، وأعلن سموه عن افتتاح المجمع الرياضي في منطقة البطائح في ديسمبر المقبل، وفي يناير 2019م سيتم افتتاح المجمع الرياضي في منطقة المدام.

وقال سموه "بعد تجهيز هذه المجمعات الرياضية، سنبدأ بإذن الله في تجهيز مجمع في نادي الذيد، وآخر في نادي كلباء، وثالث في نادي خورفكان، وإن شاء الله في المرحلة القادمة نواصل أن نرتقي بالأندية، لأنها ليست للتسلية فقط، ولكن لحفظ الشباب، وتوفير المكان الجيد لتمضية أوقات فراغهم في أشياء مفيدة".

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر إلى القائمين على الأندية الرياضية في الإمارة، مؤكداً سموه أنهم مجتهدون ويقومون بالواجب، ولذا علينا أن نشجعهم، ولا نود في كل مرة أن نشكل مجلس إدارة في ناد من الأندية بسبب حدوث خلافات بينهم، مختتماً سموه حديثه إلى الوسط الرياضي، متمنياً التوفيق والنجاح لهم.

وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح المجمع، تجول سموه في مرافق المجمع حيث زار سموه الصالة الخاصة بالمسبح، وشاهد عرضاً لعدد من السباحين بنادي مليحة، قدموا فيه أنواعاً من رياضات السباحة، بعدها توجه سموه إلى الصالة الرياضية متعددة الأغراض، حيث شاهد عروضاً لرياضة الكاراتيه من اللاعبين صغار السن المنتسبين للنادي، كما استمع سموه خلال جولته في مرافق المجمع المختلفة ضمن الطابقين الأرضي والأول، إلى شرح مفصل عن المرافق والخدمات العديدة التي تُقدم للاعبين.

بعدها استقبل سموه عدداً من رؤساء الأندية في المنطقة، واستمع سموه منهم إلى الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأندية، حيث وجه سموه بإنشاء مركز ثقافي يتبع لنادي مليحة ليشكل وحدة متكاملة مع المجمع الرياضي والنادي لخدمة كافة شباب المنطقة، وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وفي إطار حرصه على توفير كافة الخدمات لمواطني وأهالي منطقة مليحة، وجه سموه المسؤولين إلى إقامة ساحة احتفالات وسارية علم بالمنطقة ورفدها بكافة الخدمات المطلوبة.

وبلغت تكلفة إنشاء المجمع الرياضي التابع لنادي مليحة 45 مليون درهم، ويتألف المجمع الذي يعد إضافة مميزة للرياضيين في المنطقة، من طابقين أرضي وأول، يضمان مجموعة من المرافق الرياضية المتكاملة.

ويحتوي الطابق الأرضي صالة المسبح على مساحة 2780 متراً مربعاً وتضم مسبحاً أولمبياً على مساحة 1250 متراً مربعاً لمنافسات السباحة والغطس، وبعمق مترين مقسم إلى 10 حارات للمتسابقين، إلى جانب مدرج لجمهور المشجعين وكبار الزوار يسع لـ 550 متفرجاً، كما يضم المجمع عدداً من المرافق تضم كابينة زجاجية للمعلقين الرياضيين على المنافسات، وغرفة للحكام وغرف للمدربين، وغرف للفرق المتنافسة مع مرافقها الخاصة، إلى جانب تجهيزات وسائل الإعلام، كما تم تزويد الصالة بأنظمة للصوت والإضاءة الموفرة للطاقة، وأجهزة تكييف لها خاصية معالجة الرطوبة الناتجة عن تسخين مياه المسبح.

ويضم المجمع أيضاً، صالة ألعاب متعددة الأغراض على مساحة 1900 متر مربع تشتمل على ملاعب دولية خاصة برياضات كرة اليد والسلة والطائرة، ومدرج للمشجعين، وكبار الزوار يتسع لـ 550 متفرجاً وكابينه زجاجية للمعلقين، بالإضافة إلى مجمع يحوي غرف الحكام والمدربين وغرف خاصة لاحتياجات الفرق المتنافسة.

كما يضم المجمع قاعة تمرينات "جيمانيزيوم" على مساحة 150 متراً مربعاً لممارسة التمرينات الرياضية المختلفة، والاحماء ورياضات الأثقال والمركز الطبي الرياضي، ومنطقة للاستشفاء الرياضي تحتوي على غرفة ساونا وغرفة بخار وغرفة خاصة بالمتنافسين.

ويعكس إنشاء المجمع الرياضي بكامل مرافقه ومواصفاته الأولمبية، الاهتمام الكبير والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لقطاع الرياضة ودعم الرياضيين، ويعتبر المجمع الرياضي والمصمم وفق المعايير والاشتراطات الدولية إضافة مهمة لرصيد الرياضة الإماراتية، كونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، إلى جانب كونه صرحاً رياضياً حضارياً سيتيح إمكانية استضافة البطولات والمنافسات الرياضية الطلابية العالمية.

من جانب آخر، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر الخميس حديقة سوق الجمعة بمنطقة مليحة.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للحديقة، تفقد سموه مرافق الحديقة وما تحويه من خدمات للزوار في المنطقة، وتبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم.

ووفرت الحديقة جملة من المرافق الخدمية والترفيهية لزوارها ومرتاديها، واحتوت على عدد من ألعاب الأطفال روعي فيها تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة، للحفاظ على سلامة الأطفال وأسرهم.

ويأتي مشروع حديقة سوق الجمعة ضمن توجهات حكومة الشارقة في رفد مختلف المناطق بالمرافق الترفيهية والمتنزهات الطبيعية التي تشكل متنفساً للأسر بشكل متكامل يجمع التسوق والتنزه والترفيه في آن واحد.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة سلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وسعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة مصبح بالعجيد الكتبي رئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وسعادة سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وسعادة الدكتور محمد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومصبح سيف الكتبي مدير بلدية مليحة، وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة والعديد من أعيان وأهالي المنطقة.