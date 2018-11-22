يان وانغ بريستون: أشارك في "إكسبوجر" بمشروع "الغابة"

الشارقة 24:

تحدثت الفنانة والمصورة الدكتورة يان وانغ بريستون، عن أعمالها المشاركة في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" المنعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة، حيث تشارك بمشروع "الغابة" والذي يتناول "النواحي السياسية لإعادة خلق الغابات في البيئة المدنية".

وفي لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أكدت يان على أهمية احترام الطبيعة في أعمالها حيث صرحت: "الرسالة التي أود أن أوجهها من خلال أعمالي هي أن أدفع الجمهور إلى التفكير بأساليب حياتنا الحالية وتأثيراتها على الطبيعة من حولنا."

وأضافت يان، أنها قامت بتصوير بلدة صغيرة في جنوب غرب الصين، لكن حالياً تشهد تغيرات عمرانية كبيرة."​