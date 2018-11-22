"أنقذوا الملح" في "إكسبوجر" توثق استنزاف الثروات الطبيعية

الشارقة 24:

تجول بكاميرته في سهل بونفيل الملحي بأميركا، الذي يواجه خطر الاستنزاف بعد عقود من التعدين، والتقط المئات من الصور، واستعان بمخترعي المركبات ذات السرعات الفائقة في حملته التي أطلقها من أجل إنقاذ السهل الملحي، لتصبح تلك الصور بشخوصها وتفاصيلها شاهداً حياً على الخطر الذي يهدد تلك المنطقة... هذا ما استعرضه المصور كيث بير في جلسة "أنقذوا الملح" التي جاءت ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر2018" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "لحظات ملهمة" في الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري.

وكشف بير في جلسته عن الخسائر الفادحة التي ألحقها قطاع التعدين بهذا السهل، حيث تقلصت مساحته من 100 ألف إلى 30 ألف فدان، الأمر الذي أفضى إلى الإعلان رسمياً بأن المنطقة تعاني تهديداً بيئياً جدياً، وتحتاج إلى الدعم للحيلولة دون ضياعها.

واستعرض بير مجموعة من الصور التي التقطها ضمن حملة" أنقذوا الملح" في سهل بونفيل التي شهدتها فعاليات "أسبوع السرعة"، حيث سعى المصور من خلال المعرض إلى تسليط الضوء على هذه القضية البيئية، لجمع الأموال والتبرعات اللازمة لحماية السهل، ليبقى إرثاً للأجيال المقبلة.

وقال بير: "لقد كرست نفسي لهذه الحملة لإنقاذ الملح، وسوف أستمر في التقاط الصور حتى أتمكن من مواصلة مشواري لتحقيق المزيد من الوعي والحصول على عدد أكبر من المؤيدين، ولهذا الغرض أقوم باستعراض ونشر هذه الصور في مختلف المدن والولايات الأميركية".

وأضاف: "أريد أن يستمتع أطفالنا بهذه المناظر والثروات الطبيعية التاريخية، وعلى الرغم من استجابة الحكومة لمساعينا وإدراك أهدافنا النبيلة، إلا أننا لا نزال بحاجة لمزيد من الدراسات والأموال التي ترفد حملتنا".