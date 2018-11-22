كريس كو: "إكسبوجر" يتيح الفرصة للتعرف على مصادر التأثير للمصورين

الشارقة 24:

تحدث مصور الرحلات كريس كو، عن أعماله المشاركة في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة، وعن الفرصة التي تتيحها مهرجانات من هذا النوع حيث.

وأكد كو، أنه من الرائع رؤية المعارض المتنوعة المشاركة والتعرف على مصادر التأثير المختلفة للمصورين.

وفي حديث حصري لـ "الشارقة 24"، أثنى كو على التنظيم الذي حظي به هذا المهرجان، مؤكداً أنه من الرائع حضور هذا الطراز من المهرجانات والتي تجمع المصورين العالميين ببعضهم.

وأختتم كو حديثه: "يجب على المهرجانات العالمية الأخرى أن تحذو حذو الشارقة في هذا المجال".