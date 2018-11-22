فيليب لي هارفي: "إكسبوجر" فرصة لتبادل الآراء والخبرات

الشارقة 24:

وأكد المصور الرحالة فيليب لي هارفي، على أهمية المهرجانات العالمية مثل المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد في مركز إكسبو الشارقة، حيث أنها توفر "فرصة فريدة للمصورين من مختلف أنحاء العالم للتلاقي وتبادل الآراء والخبرات."

وفي حديث حصري لـ "الشارقة 24" أضاف فيليب: "رسالتنا نحن كمصورين واحدة: انطلق واستكشف العالم من حولك، صوره وحافظ عليه".

وقدم فيليب نبذه عن أسفاره وصوره التي تطارد الضوء في مختلف بقاع الأرض.

وفي ختام حديثه، عبّر هارفي عن سعادته بحضور "إكسبوجر 2018" وتواجده في إمارة الشارقة.