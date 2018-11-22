جيه هنري فير: عمق تأثير الصورة في ردع الممارسات السلبية ضد الطبيعة

الشارقة 24:

تحدث المصور جيه هنري فير، عن كيفية استخدام الصور في سرد القصص، وذلك ضمن مشاركته في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد حالياً في مركز أكسبو الشارقة، ويستمر حتى 24 نوفمبر.

وفي لقاء خاص لـ "الشارقة 24"، صرح فير:"أعتقد أننا نتبع مساراً غير مستدام، وأننا نعمل على تدمير الطبيعة في الوقت الذي نعتمد عليها للحصول على الغذاء والمياه العذبة"، مؤكداً، أنه يتعمد أخذ الصور التي لها تأثير واضح على الاقتصاد واتخاذ القرار وتبين كيفية الحصول على الهواء النظيف والمياه العذبة.

وفي ختام حديثه أكد فير، أن الصور لابد أن تكون ذات جدوى وتعبر عن الهدف التي أخذت من أجله، وأن تكون على درجة من الجمال، مضيفاً، أنه تعلم التقاط صور خاصة بالمخلفات السامة، ومن باب المفارقة والسخرية أن مثل هذه الصور لها تأثير واضح.