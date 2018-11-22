وليام بارنغتون: نسعى أن نكون مصدر إلهام لزوار "إكسبوجر"

الشارقة 24:

أكد المصور العالمي الحائز على عدة جوائز عالمية وليام بارنغتون بينز، خلال مشاركته بالمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، في نسخته الثالثة، أنه يبحث عن الجمال في أعماله التي تتناول موضوعات الفن، والأزياء، والتصوير.

وأضاف وليام، في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، في أروقة المهرجان:

"نحاول أن نكون مصدر إلهام للزوار حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم، وليتمكنوا من عرض أعمالهم الخاصة واستكشاف ابداعاتهم الكامنة."

وأعرب وليام عن سعادته بالمشاركة في "إكسبوجر"، مضيفاً: "نحن محظوظون بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة الشارقة لهذا الحدث المتميز، حيث نقدم خبراتنا وأعمالنا مع العالم أجمع."

وفي ختام حديثه أكد وليام، أنه تشرف بتواجده في إمارة الشارقة وحضوره المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر".​