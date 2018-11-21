جميلة القاسمي تُشيد بفوز "الشارقة للخدمات الإنسانية" بجائزة الشيخة فاطمة

الشارقة 24:

أشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بفوز مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، يوم الثلاثاء، بجائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة، عن فئة أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر.

وأعربت الشيخة جميلة، في تصريح لها بهذه المناسبة، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للمدينة، وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، الأمر الذي مكن إمارة الشارقة، من ارتقاء مكانة رائدة في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم مناصرتهم وتعليمهم وتمكينهم، في المجالات كافة.

وعبرت عن شكرها كذلك، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعايتها للجائزة التي تسهم في مساندة العمل المجتمعي والارتقاء المستمر، بأوضاع الطفل والأم والأسرة بشكل عام.

وأعربت الشيخة جميلة، عن اعتزازها وافتخارها، بتلك الجائزة القيمة التي تحمل اسم "أم الإمارات"، مؤكدة أن إنجازات المدينة عبر تاريخها، أوسمة فوق صدور العاملين فيها، لأنها تبين أهمية الرسالة التي يؤدونها بنجاح، سعياً لاحتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن التميز الذي تحققه المدينة، لا يقتصر على مجال محدد، فجميع أقسامها وفروعها، أثبتت عبر السنين تميزها، ومثلت وطنها الإمارات خير تمثيل، في المحافل العربية والعالمية، وهي بعد أربعة عقود من العمل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعهم، تؤمن أكثر من أي وقت مضى، بصواب النهج الذي سارت ولاتزال تسير عليه، وتدعو الجميع إلى مساندتها فيه، من باب المسؤولية المجتمعية وممارستها.

وأكدت الشيخة جميلة القاسمي، أنها ليست المرة الأولى التي تنال فيها المدينة جائزة مرموقة، وبطبيعة الحال ليست المرة الأولى بالنسبة لمركز التدخل المبكر، الذي سبق أن فاز بالعديد من الجوائز، من أهمها في سنة 1997 جائزة التميز في خدمة الطفولة العربية المقدمة، وقتها من المجلس الأعلى للطفولة بحكومة الشارقة، تقديراً لدوره في خدمة الأطفال.

ولفتت إلى ريادة المدينة، كأول مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل في مجال الإعاقة، وأول من أدخل خدمة الكشف والتدخل المبكرين إلى المنطقة، من خلال مركز التدخل المبكر، الذي بدأ العمل فيه خلال أكتوبر 1993، وافتتح رسمياً في نوفمبر 1994، ليكون أول مركز من نوعه في المنطقة، يقدم خدمات تدخل مبكر متكاملة، للأطفال عامة وللأطفال ذوي الإعاقة خاصة منذ الولادة حتى سن 5 سنوات.

وتابعت الشيخة جميلة، أن المدينة تفتخر بأن 9% من موظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، أي أن المدينة لا تدعو المؤسسات والجهات المختلفة، إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل تبادر إلى توظيفهم وإتاحة الفرصة أمامهم، للمساهمة في بناء المجتمع.

ودعت إلى شراكة أقوى بين مؤسسات وأفراد المجتمع، تسهم في تحقيق دمج متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مكانتهم، وصولاً إلى فهم أعمق لقضاياهم، والتغلب على العقبات التي يواجهونها.

وأوضحت الشيخة جميلة، أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز وتنمية التعاون، مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تسعى دائماً لتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التطوع والمبادرة والابتكار الاجتماعي، في المجالات كافة.

وكانت منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، قد تسلمت الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، يوم الثلاثاء.