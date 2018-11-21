يوسف الحبشي: "إكسبوجر" فرصة للاحتكاك بالخبرات الدولية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد المصور الإماراتي الشاب يوسف الحبشي، بفعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، معتبراً أن المهرجان بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والاحتكاك بتجارب كوكبة من المصورين العالميين.

وأكد الحبشي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش فعاليات اليوم الأول للمهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن مشاركة عدد من المصورين الشباب في المهرجان شيء يحسب لإدارة المهرجان التي فتحت الباب لعدد أكبر من مصوري الإمارات للمشاركة.

وأضاف الحبشي، أنه يشارك في "إكسبوجر" بمعرض متخصص يحمل عنوان "عالم الماكرو"، والذي يعنى بتصوير الأشياء الدقيقة، كما يتضمن المعرض مجموعة من الصور تحمل عنوان "الكواكب المجهرية"، ومجموعة أخرى عن الكائنات الدقيقة.