محمد المصعبي: أسلط الضوء على جماليات جزيرة سقطرى في "إكسبوجر"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد المصور الإماراتي محمد المصعبي، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، أتاح له الفرصة لعرض إبداعاته في عالم التصوير حيث يشارك للمرة الأولى في المهرجان.

وأوضح المصعبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن معرضه الخاص تمحور حول جزيرة سقطرى، حيث يقدم للجمهور مجموعة من اللوحات التي تبرز جمالية الجزيرة وطبيعتها الخلابة.

ويشير المصعبي إلى أن السمة المشتركة في معروضاته تتمثل في عدد من الأشجار العجائبية والتي تزخر بها الجزيرة ذات التنوع الوافر في الجغرافيا والتضاريس.

وتوجه المصعبي بخالص الشكر لإدارة المهرجان على ما وفرته من فرص للمصورين الشباب للتعرف على مجموعة ثرية من الأعمال لنخبة من المصورين من مختلف أنحاء العالم، معتبراً أن المعرض يقدم للجمهور وجبة فنية راقية واحترافية.​