كولن هوكينز: "إكسبوجر 2018" أكبر وأروع من النسخ الماضية

الشارقة 24:

شهد اليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، المنعقد في مركز أكسبو الشارقة، العديد من الفعاليات المتميزة منها ورشة العمل التفاعلية للمصور البريطاني كولن هوكينز، والتي تناولت مواضيع الإضاءة والإعدادات التي يحتاجها أي مصور.

وفي حديث حصري لـ "الشارقة 24"، أشار كولن إلى أن هذه هي ثالث مشاركة له في هذا المهرجان المتميز وأن "أكسبوجر" هذا العام أكبر وأروع من النسخ الماضية.

وأضاف كولون بأن مستوى المشاركات لهذا العام "أكثر من رائعة."

واختتم كولن حديثة بالتعبير عن أسفه لانشغاله بورش العمل التفاعلية مما يحرمه متعة التعرف على المصورين المتميزين المشاركين في المهرجان.