ديفيد نيوتن : سعيد بمشاطرة أعمالي مع جمهور "إكسبوجر"

الشارقة 24:

صرح المصور البريطاني المشهور ديفيد نيوتن، بأنه يشارك للمرة الأولى في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر".

ويشارك ديفيد بمجموعة من ورش العمل والدروس، حيث يقيم ثلاث إلى أربع ورش عمل في كل يوم من مهرجان "إكسبوجر" تدور موضاعاتها حول فنون التصوير.

وأضاف ديفيد في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، بأنه سعيد بمشاطرة خبراته ومعرفته في مجال التصوير مع جمهور عريض من المهتمين في المجال، كما يشارك ديفيد بخمس صور موزعة على أماكن مختلفة في المعرض.

واختتم ديفيد تصريحاته بالإعراب عن سعادته بتواجده في "إكسبوجر" ورؤية صوره على الشاشات المنتشرة في أرجائه، مؤكداً إنه لشيء مثير وممتع أن ترى أعمالك تعرض على الشاشات.