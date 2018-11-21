"إكسبوجر 2018" يعرّف زواره على أحدث ابتكارات التصوير

الشارقة 24:

انتهى عصر الصور المسطحة الثنائية الأبعاد، وبدأت الصور البانورامية، بتقنية 360 درجة، تُهيمن على مستقبل عالم الصور، نظراً لخصائصها التي تتيح مشاهدة كافة الاتجاهات، من نقطة مركزية واحدة.

ويستضيف المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" 2018، خبير الفنون البصرية إيريك باريه، لتصميم استوديو تصوير 360 درجة، وإتاحة الفرصة للزوار لتجربة أحدث تقنيات التصوير البانورامي، من خلال استخدام 60 كاميرا DSLR عالية الدقة، متصلة ومتوافقة مع بعضها، وتلتقط الصور تلقائياً عند وصول الشخص إلى النقاط المحددة، ثم يبدأ عمل البرنامج في جمع الصور، وتركيبها.

ويُستخدم التصوير بتقنية 360 درجة، للفعاليات والعروض الترفيهية، لكن أهميته تبرز في عدد من المجالات على أرض الواقع، أبرزها مجال العقارات، حيث تتيح هذه التقنية للباحثين عن عقارات فرصة مشاهدة العقارات من كافة الزوايا والجهات عن طريق الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الموقع، ما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد.

وأوضح إيريك باريه، إلى أنه قام بتجهيز استوديو 360 درجة في دبي، قبل عدة أعوام، وكان من المبتدئين في ذلك الوقت، وأن بناء الاستديو شكل نقطة بداية مسيرته المهنية.

وأضاف أن المناطق الطبيعية والصحراء في دولة الإمارات ألهمته لصنع هذه الصور، وأكد أن الإمارات لن تلهمه فحسب، بل ستساعده على الارتقاء بأعماله الفنية، إذ استطاع بناء هذا الاستديو، ليوفر للزوار الفرصة للاستمتاع بتجربة متميزة، والتعرف إلى الطريقة التي يلتقط بها الصور.

ويقع الاستوديو، بجانب معرض الفنان إيريك، الذي يحمل عنوان "أثر الضوء" في إكسبوجر 2018، ويتيح للزوار مشاهدة الأعمال الفنية والمشاركة فيها كجزء رئيس منها.