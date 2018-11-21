دوغلاس دابلر: "إكسبوجر 2018" ملتقى المبدعين

الشارقة 24:

أعرب مصور الأزياء دوغلاس دابلر، عن سعادته بالفرصة التي يوفرها المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، للقاء العديد من زملاء العدسة الذين لم يسبق له معرفتهم من قبل إلا من خلال أعمالهم المشهورة.

وفي حديث حصري لـ "الشارقة 24"، أثنى دابلر على الجهود الحثيثة للشارقة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنجاح هذا المهرجان المتميز وتثقيف الجماهير.

وفي ختام حديثه، أبدى دابلر إعجابه بطريقة إدارة المهرجان وطريقة التعامل مع الصور، مضيفاً أن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في تثقيف الجماهير جديرة بالثناء في هذا المهرجان المتميز.​