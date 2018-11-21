سلطان بن أحمد: "إكسبوجر 2018" منصة إبداع عالمية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أفاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في نسخته الثالثة، شهد توسعات كبرى على مستويات المضمون وكم المشاركات، حيث يستقطب نحو 90 مصوراً عالمياً، ويعرض قرابة 700 صورة.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى احتواء المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على العديد من المعارض والورش التدريبية، فضلاً عن مشاركة مميزة لكبريات الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بفنون الصورة.

ولفت القاسمي إلى تركيز المهرجان الذي يختتم أعماله في 24 من الشهر الجاري، على استقطاب عدد من المصورين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدمون إبداعاتهم وخبراتهم من خلال العديد من المعارض والورش.

وفي الختام عبر رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن تمنياته أن يوفر المهرجان الفرصة للجمهور والزوار للاستمتاع ببرنامجه الشيق والحافل بالعديد من فنون التصوير على أيدي نخبة من الخبراء والمصورين العالميين.