طارق علاي: "إكسبوجر 2018" يوفر مساحة أكبر للإبداع

الشارقة 24:

شكر طارق علاي مدير الكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشريفه المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018" ودعمه للفعاليات الثقافية والفنية في إمارة الشارقة.

وأكد علاي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان بنسخته الثالثة، يعد أكبر من النسخة الماضية، بمشاركة أكثر من 90 مصوراً من مختلف دول العالم بالإضافة للعديد من المعارض والورش المختصة بالتصوير.

وأضاف علاي، أن الدورة الحالية للمهرجان تتميز بمشاركة 6 مصورين من دولة الإمارات، كما أن المهرجان يوفر مساحة أوسع للإبداع وعرض وبيع الصور، علاوة على مشاركة 21 شركة تجارية تعرض أحدث التقنيات في مجال التصوير.