يوسف الزعابي: خبرات مصوري العالم تجتمع في "إكسبوجر 2018"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد المصور الإماراتي يوسف الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر "2018، فرصة لتبادل الخبرات بين مصوري العالم، ودمجهم معاً في مهرجان كبير يجمعهم.

وأشار الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، اتشرف بأن أكون أحد المشاركين في النسخة الثالثة من إكسبوجر، موضحاً: "طبيعة مشاركتي هي تصوير الشارع وحياة الناس، وهذا العام قررت الذهاب إلى منغوليا، وتصوير ثقافتها".

وأوضح الزعابي، أن الشيء الملفت في الثقافة المنغولية هو تمسكهم بتراثهم في الصيد بالصقور، فهم يحافظون على عاداتهم بشكل كبير.​