علي الشريف: "إكسبوجر 2018" يحتضن كبار المصورين العالميين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أفاد المصور الإماراتي علي الشريف، بأنه يشارك هذا العام في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، بمعرض إطلالة على الصورة العربية، بمجموعة مقتنيات وصور سالبة تم اقتنائها منذ 15 عاماً.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الشىء الذي ألهمه للمشاركة في "إكسبوجر 2018"، هو تواجد أكبر المصورين العالميين في مكان واحد، مما يعطي فرصة كبيرة لجميع المصورين والمهتمين التعرف على أهم التقنيات الحديثة وأبرز الأساليب الجديدة في عالم التصوير.

والجدير بالذكر أن معرض المصور الإماراتي علي الشريف يتناول صور قديمة جماعية تعود أكثرها لفترة الحكم الملكي في مصر من 1950 – 1917، كما يعرض صور سيارات كلاسيكية تعود للفترة المذكورة أعلاه، ومن جانب آخر تعرض في المعرض صور سالبة مطبوعة على زجاج وأيضاً بلاستيك، وتعود كذلك لفترة مصر القديمة، وهناك أسلوب عرض بطريقة قديمة لعرض صور عن بلاد الشام بتقنية التي تعود لـ 1879 ميلادي، وأخيراً يتناول المعرض عرضاً لبعض الكتب القديمة والمختصة عن تاريخ التصوير الضوئي ومجالاته في الوطن العربي.