شرطة الشارقة تحتفل بـ "الشارقة صديقة للأطفال"

الشارقة 24:

تزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، واحتفاءً بحصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة بهذه المناسبة من خلال تقديم الطفلة ناعمة الزرعوني "صديقة شرطة الشارقة" لفقرة النشرة اليومية لحركة السير والمرور بإمارة الشارقة، والتي يقدمها فرع التوعية والإعلام المروري، من خلال فقرات برنامج "أثير الصباح"، الذي يذاع عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وتأتي مشاركة شرطة الشارقة في إطار تفاعلها مع الاستحقاق العالمي الذي حصلت عليه إمارة الشارقة فيما يختص بشؤون الأطفال، وما تقدمه من رعاية، وتهيئة بيئة حياتية مثالية لهم على أرضها، وتشجيعاً منها للأطفال على تقديم مواهبهم، وإبداعاتهم، وإبراز قدراتهم، ومهاراتهم، لتكون نقطة انطلاق مهمة تزرع فيهم الثقة لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية في مختلف المجالات.

وتحرص شرطة الشارقة على المشاركة في كل المناسبات المجتمعية، ومد جسور التواصل التي تعكس الجانب الاجتماعي لها، ودورھا في تعزيز وتوثيق العلاقات مع مختلف قطاعات، وشرائح المجتمع.